Taxi-ciclista assassinado em Quelimane

UM jovem taxi-ciclista aparentando vinte e dois anos de idade foi assassinado cerca das nove horas desta manhã numa das ruas da Cidade de Quelimane.

A vitima, que estava em pleno exercício da sua actividade, terá sido abordada por dois indivíduo que solicitaram serviços e, chegados ao destino, os indiciados solicitaram que o taxista os acompanhasse para o interior de uma residência abandonada, alegadamente para lhe entregar o dinheiro devido. Uma vez no interior da residência, segundo apuramos, os criminosos desferiram golpes à paulada e espectaram uma faca no pescoço da vítima. Depois de consumarem o crime, os indiciados atiraram o corpo para um poço. Depois da denúncia, o corpo de salvação pública fez se ao local e retirou o corpo. Neste momento a Policia de Investigação criminal está no local para averiguar as circunstâncias e o móbil do crime.