Crianças estudam ao relento em Niassa

MAIS de 50 escolas públicas da província do Niassa foram destruídas pelas chuvas que estão a fustigar a zona norte do país desde Novembro último, informou há dias o director provincial de Educação e Desenvolvimento Humano, Faustino Amimo.

Trata-se de uma situação que está a deixar milhares de crianças a estudar ao relento.

Das 52 escolas destruídas, 25 são de construção convencional e as restantes 28 são precárias.

Igualmente, duas latrinas e igual número de blocos administrativos foram parcialmente destruídos pela força das águas.

Faustino Amimo explicou que o governo está a trabalho para a reposição das salas de aula, incluindo a construção de alpendres para albergar os alunos.

Amimo falou da necessidade de aceleração do projecto de construção de novas salas de aula, cuja meta do ano é de 350.

Com o efeito, e para reverter a situação por que passa maior parte dos distritos da província mais extensa de Moçambique, os governos distritais, em coordenação com os serviços distritais de Educação, Juventude e Tecnologias, foram orientados a criarem soluções locais que garantam que as escolas funcionem sem quaisquer constrangimentos.

De recordar que muito recentemente, uma criança morreu e uma professora contraiu ferimento na sequência da destruição de uma sala de aula no distrito de Mecanhelas.